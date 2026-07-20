Un detenido por romper el vidrio de un edificio céntrico

Cuando empezaban a apagarse los ecos de la movilización popular por la participación de la selección argentina en el Mundial de Fútbol, personal del Cuerpo de Policía Motorizada aprehendió a un hombre por provocar destrozos en un edificio de calle Sarmiento 343.

Los vecinos hicieron la denuncia por las amenazas de un sujeto que se mostraba muy agresivo, quien finalmente ocasionó la rotura del vidrio de la planta baja del inmueble.

La Policía luego lo identificó como Ezequiel Leguizamón Báez (30 años). En el caso tomó intervención la Comisaría Segunda y la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.