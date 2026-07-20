¡Bienvenidos!: Parte de la Selección Argentina llegó a Ezeiza y fue recibida por la gente

EL avión que trajo a un grupo de los jugadores de la Selección Nacional que se consagró subcampeona del mundo, llegó al país. El vuelo de Aerolíneas Argentinas AR1971 aterrizó a las 18:19 procedente del aeropuerto JFK de Nueva York, dónde había partido a las 7:17.

Tras tocar pista, la aeronave fue trasladada hacia el sector de vuelos privados FBO, donde los jugadores abordarán un micro que los llevó hasta el predio que el combinado albiceleste posee en Ezeiza.

Al bajar del avión, la delegación albiceleste fue recibida por la Orquesta del Regimiento de Patricios, quien entonó la música de "Muchachos", la reversionada canción de La Mosca que durante todo este ciclo entonó la hinchada para acompañár al equipo.

En medio de un clima algo complicado, con frío y llovizna, un gran número de hinchas, con banderas, camisetas, pirotecnia y cantos, acompañó a la delegación, que se trasladó del aeropuerto al predio en una unidad descapotable.

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El traslado de la delegación albiceleste contó con una escolta de las fuerzas de seguridad y controles en los accesos, especialmente en la salida del aeropuerto y en las inmediaciones del complejo deportivo.

También se montaron vallados y cortes preventivos para evitar que se complique el avance de los jugadores y el cuerpo técnico.

Según se informó, son 16 los futbolistas que abordaron el vuelo de regreso. Estos son: Emiliano Martínez, Lisandro Martínez, Marcos Senesi, Facundo Medina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nico González, Thiago Almada, Giuliano Simeone y José Manuel López.

A estos se suman los integrantes del cuerpo técnico, Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, Martín Tocalli (entrenador de arqueros), Luis Martín (preparador físico) y Matías Manna (videoanalista), además del resto de los colaboradores.

En tanto que, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Nicolas Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina y Juan Musso se fueron directamente a Europa y Lionel Messi y Rodrigo De Paul, viajaron a Miami, desde donde el capital del seleccionado vendrá en los próximos días al país, directamente a Rosario para pasar tiempo con toda su familia.