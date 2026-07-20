La selección de España celebró el título ante una multitud y Cucurella cantó su hit viral

La Selección española celebró este lunes la obtención del Mundial 2026 junto a miles de hinchas en la Plaza de Cibeles, epicentro de los festejos organizados en la capital, luego del triunfo ante Argentina por 1-0 en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

El avión de Iberia que trasladó a los campeones aterrizó cerca de las 14.30, hora española, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, luego de sufrir un retraso respecto del horario previsto inicialmente.

Los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente y Rodri descendieron de la aeronave con la Copa del Mundo y realizaron la tradicional fotografía grupal sobre la pista, antes de iniciar una extensa agenda de compromisos institucionales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre 200 y 300 aficionados se acercaron a la Terminal 4 con camisetas, banderas y teléfonos celulares para recibir al plantel, aunque los futbolistas abandonaron el aeropuerto por un sector reservado y no tuvieron contacto directo con quienes los esperaban.

La primera parte de la jornada incluyó una recepción con la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela y una posterior visita al Palacio de La Moncloa, donde los campeones fueron recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Después de los actos protocolares, la delegación inició una rúa en un micro descapotable por algunas de las principales calles de Madrid, con destino al escenario montado junto al Palacio de Cibeles.

El recorrido comenzó en la zona de Moncloa y continuó por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya y Serrano.

Luego, el micro atravesó la Plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá, avanzó por Alfonso XII y finalizó en la calle Montalbán, junto a Cibeles, donde se desarrolló el acto central que festejó lo obtenido por la “Roja”, su segunda estrella mundialista.

El escenario contó con la presentación de los futbolistas, discursos, música y actuaciones de artistas como Ana Mena, Lola Índigo y Arde Bogotá, al tiempo que le cantaron el feliz cumpleaños a Alex Baena.

Además, el famoso streamer Ibai animó la celebración de los españoles y el lateral izquierdo Marc Cucurella cantó el famoso hit que se viralizó en las redes sociales.

El operativo de seguridad incluyó agentes de la Policía Municipal, puestos sanitarios avanzados y cortes de tránsito en Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado, la calle Alcalá y sectores de la Gran Vía.

Los festejos habían comenzado inmediatamente después de la victoria por 1 a 0 ante Argentina, cuando miles de personas ocuparon Cibeles, la Puerta del Sol y otros puntos de Madrid durante gran parte de la madrugada.

España consiguió su segunda Copa del Mundo, 16 años después del título obtenido en Sudáfrica 2010, gracias al gol de Ferran Torres en el alargue de la final disputada en Nueva York-Nueva Jersey.