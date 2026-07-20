Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.506,5 para la venta y de $1.456,47 para la compra en Bahía Blanca, manteniendo sus valores en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.551 (+0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.535 (+0,33%) en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.950 (sin cambios); el MEP cotiza a $1.515,35 (-0,3%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.576,72 (sin cambios).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 413 puntos básicos (-1,43%).