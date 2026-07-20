ABSA: trabajos en el barrio Universitario y Hospital
Las tareas pueden provocar disminución del caudal de agua.
Aguas Bonaerenses informa que en la jornada de este lunes se realizan intervenciones en la red de agua en las intersecciones de las calles Uruguay y Zapiola y en Bravard y Terrada. Por esa razón, será afectado el suministro en los barrios Universitario y Hospital hasta la finalización de los trabajos.
Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias continuar con el cuidado de las reservas de agua y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.
Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.