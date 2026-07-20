ABSA: trabajos en el barrio Universitario y Hospital

Aguas Bonaerenses informa que en la jornada de este lunes se realizan intervenciones en la red de agua en las intersecciones de las calles Uruguay y Zapiola y en Bravard y Terrada. Por esa razón, será afectado el suministro en los barrios Universitario y Hospital hasta la finalización de los trabajos.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias continuar con el cuidado de las reservas de agua y sólo utilizarlas para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta que se normalice el servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.