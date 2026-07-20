Reclamo de vecinos por caballos sueltos en Barrio Colón: denuncian basura desparramada y riesgos para peatones

Vecinos de un sector de la ciudad manifestaron su preocupación por la presencia constante de caballos sueltos que, según denuncian, recorren diariamente distintas calles del Barrio Colón y generan inconvenientes tanto para los frentistas como para quienes circulan por el lugar.

El reclamo se concentra principalmente sobre Sáenz Peña, tanto en su primera cuadra como a la altura del 100, aunque también alcanza a Héctor Plano y a la Plaza Colón ubicada frente a esa arteria.

De acuerdo con los testimonios recabados por La Nueva., los animales suelen romper las bolsas de residuos y sacan la basura de los canastos ubicados sobre las veredas en busca de alimento. Como consecuencia, los desechos quedan desparramados en la vía pública y los frentistas deben limpiar una y otra vez.

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Además, aseguran que los caballos se suben a las veredas y dejan excremento en distintos puntos del barrio, una situación que, afirman, se repite desde hace tiempo sin que exista una solución definitiva.

Otro de los puntos que genera preocupación es la seguridad. Los vecinos advierten que los equinos deambulan cerca de una plaza con juegos infantiles, un espacio por el que diariamente circulan numerosas personas, entre ellas familias, niños y adultos mayores. Consideran que su presencia representa un riesgo tanto para quienes utilizan ese espacio público como para quienes simplemente transitan por la zona.

También expresaron temor por los vehículos estacionados, ya que los animales suelen caminar entre los autos y existe el miedo de que puedan provocar algún daño.

A esa preocupación se suma otro factor: el barrio se encuentra a pocos metros de la avenida Colón, una de las arterias con mayor circulación vehicular de la ciudad. Los vecinos advierten que la presencia de caballos sueltos en ese sector no solo representa un riesgo para los animales, sino también para automovilistas, motociclistas y peatones. "Algún día puede ocurrir una tragedia si no se toma una medida a tiempo", alertaron.

Sin embargo, el reclamo no apunta únicamente a las molestias que ocasionan. Muchos habitantes del barrio sostienen que la situación también refleja un problema de bienestar animal.

"Da mucha pena verlos comiendo de la basura. Evidentemente algo está pasando para que terminen alimentándose de los residuos", comentó una vecina. Otros coincidieron en que los caballos no deberían permanecer sueltos en la vía pública, tanto por el riesgo que representan como por las condiciones en las que se encuentran.

Los frentistas señalaron que no buscan perjudicar a los animales, sino que las autoridades intervengan para encontrar una solución que contemple tanto la seguridad de los vecinos como el bienestar de los equinos.

"No es bueno para nadie: ni para quienes vivimos acá, ni para ellos, que terminan alimentándose de la basura y deambulando por la calle. Es una situación que no da para más", resumieron.