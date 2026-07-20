Cómo serán los operativos en Bahía Blanca por el Día del Amigo

La Dirección General de Control de Tránsito organizó un operativo preventivo con el objetivo de reforzar la seguridad vial y promover una conducción responsable con motivo de los festejos por el Día del Amigo.

Las acciones incluyen recorridas preventivas por los principales corredores y zonas gastronómicas de la ciudad, procediendo a efectuar controles de alcoholemia con un enfoque preventivo y de concientización para los conductores.

Sobre el particular, Martín Pacheco, director de la Agencia de Seguridad, Emergencias y Respuesta Inmediata, aclaró que en el marco de este operativo se vienen desarrollando varias acciones, entre las cuales "hemos entregado folletería con información sobre concientización vial a todos los jóvenes en los lugares de mayor esparcimiento”.

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“Durante esta jornada se concretarán operativos dinámicos en las avenidas, en diferentes puntos de la ciudad para que el festejo de este día sea con absoluta normalidad”, agregó.

En tanto Mercedes Azpeitía, directora comunal de Tránsito, señaló que “particularmente, los operativos se centraron durante el fin de semana”.

“Todo lo relacionado con concientización, se realizaron junto a operativos durante la noche; hoy tendrá lugar mayormente en los lugares más concurridos, masivos: zonas de boliches, de bares, gastronómicos. Se va a reforzar con controles fijos y controles dinámicos, para que todo el mundo pueda festejar y regresar bien cada uno a su casa”, mencionó.

Por su parte Emanuel Echeveste, director de la agencia de participación, aseveró que “por tercer año consecutivo, con integrantes de la Asociación Bahiense Familiares de Estrellas (ABFE), vamos a estar desde las 19 caminando las avenidas, los bares, los lugares gastronómicos con equipo, con voluntarios, con el propósito de concientizar sobre el alcohol cero al volante, la importancia de celebrar, de hacerlo con responsabilidad de festejar la amistad, pero sobre todo cuidándonos y cuidando a los demás”.

Finalmente Carina Orange, representante de ABFE, ponderó la posibilidad de “continuar acompañando al Municipio en esta propuesta, para fomentar la idea de que se puede festejar sin necesidad de alcohol al momento de conducir” y solicitó “no sumar una estrella más al cielo”.

Como es habitual, desde el Municipio se destaca la importancia de este tipo de acciones conjuntas, orientadas a prevenir siniestros viales, promover conductas responsables al volante y brindar mayor seguridad a vecinos y visitantes durante una fecha de alta concurrencia en espacios gastronómicos y recreativos.

También formó parte de la actividad Sebastián Sepúlveda, director de Defensa Civil.