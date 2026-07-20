Descubren una nueva especie de mono en Africa: tiene cara de “máscara“

Un equipo internacional de científicos descubrió una nueva especie de mono africano en el centro-este de la República Democrática del Congo (RDC).

Se trata de Colobus congoensis, un mono raro que habita la región interfluvial de los ríos Lomami y Congo (Lualaba) y poco conocido incluso por las comunidades locales que bordean su área de distribución, algunas de las cuales usan el nombre "Likweli" para referirse a él.

Esta nueva especie es hermana de Colobus satanas, de la cual está separada geográficamente por más de 1.200 kilómetros.

Asimismo, Colobus congoensis se distingue de Colobus satanas por su pequeño tamaño, una llamativa mancha de color crema anaranjado que rodea la boca, el surco del labio superior y partes de las alas nasales inferiores en una cara negra.

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En peligro de extinción

Los científicos que hallaron la nueva especie pertenecen a la Universidad Atlántica de Florida, la Universidad de Yale, el Centro de Posgrado de la CUNY y el Hunter College, en Estados Unidos, y a la Fundación Lukuru, el Parque Nacional de Lomami y la Sociedad Zoológica de Fráncfort.

De esta manera, propusieron que Colobus congoensis sea clasificado en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como "en peligro" debido a su pequeña área de distribución y tamaño poblacional, además del impacto proyectado del aumento de la caza y la conversión del hábitat.

También postularon la protección del Parque Nacional de Lomami, donde se encuentra la mayor parte del área de distribución de Colobus congoensis, y la colaboración de las comunidades locales para que no cacen la especie y garantizar su conservación. (con información de NA)