El consumo de carne vacuna cayó 11% en el primer semestre del año

El consumo de carne vacuna en Argentina continúa mostrando signos de retracción. Durante el primer semestre de 2026 se redujo un 11% en comparación con el mismo período del año pasado, según un informe difundido por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

El relevamiento atribuye la caída a una combinación de factores, entre ellos la disminución de la producción, el menor volumen destinado al mercado interno y una mayor orientación de la actividad exportadora. Entre enero y junio se produjeron 1,428 millones de toneladas de res con hueso, cifra que representa una baja interanual del 6,2%.

En términos absolutos, la industria frigorífica elaboró casi 94 mil toneladas menos que en los primeros seis meses de 2025, reflejando una menor actividad en toda la cadena cárnica. El informe también señala que el consumo por habitante siguió perdiendo terreno.

Medido de forma anualizada, descendió a 47 kilos por persona, lo que implica una reducción del 8,2% respecto de junio del año pasado. Traducido a valores concretos, cada argentino consume actualmente 4,2 kilos menos de carne vacuna por año que hace 12 meses.

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Desde CICCRA explicaron que el principal motivo de la caída en la producción fue la menor cantidad de animales enviados a faena. No obstante, remarcaron que el incremento en el peso promedio de la hacienda, favorecido por los sistemas de recría a campo, permitió compensar parcialmente el impacto de esa reducción.



Las exportaciones de carne se mantienen en alza

Mientras el consumo interno se retrae, las exportaciones mantienen una tendencia completamente opuesta. Durante el primer semestre del año los embarques alcanzaron unas 408.600 toneladas res con hueso, lo que representó un crecimiento interanual del 10,2%.

El principal impulso provino de Estados Unidos, que incrementó sus compras luego de la ampliación de la cuota de exportación disponible para ese mercado. Gracias a esa mayor demanda, el sector logró colocar cerca de 38.000 toneladas adicionales respecto del mismo período de 2025.

Este escenario consolida una dinámica que se viene profundizando en los últimos años: una porción cada vez mayor de la producción nacional se destina al comercio exterior, mientras el mercado interno pierde participación. (con información de Minuto1)