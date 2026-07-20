"Lágrimas de ingleses piratas": la respuesta de Villarruel a un tuit contra la Selección

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cargó contra un usuario de redes sociales que criticó al equipo argentino tras la derrota en la final del Mundial de Fútbol 2026, calificándolo de “sucio” y “horrible”.

La presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, no hizo esperar su respuesta y contestó con dureza y de forma provocativa a un usuario de la red social X.

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Argentina cayó derrotada ante España por la mínima diferencia, 1-0, en la prórroga de la final de la Copa del Mundo disputada ayer domingo en Estados Unidos y las repercusiones irrumpieron en las redes sociales con mensajes de todo tipo.

¿Qué provocó la respuesta de la vicepresidenta?

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El mensaje que accionó la devolución de Victoria Villarruel no solo trató de “sucio” y “horrible”, sino que también habló de “repugnante nación” para referirse a la Argentina, luego de que jugadores del seleccionado nacional discutieran y se empujaran con sus rivales españoles tras la finalización del partido.

El usuario de X, Martin Edwards (@martinedwards72), escribió: “Equipo sucio y horrible que intenta intimidar y hacer trampa con la ayuda de @FIFAWorldCup. Las escenas después del silbato final demuestran a tu repugnante nación. Las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán”.

Ante esta publicación, donde se acusó al país de hacer trampa en el torneo y se puso en duda la soberanía de las islas Malvinas, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con tono provocador, mostrándose en una foto tomando de una taza que decía: “Lágrimas de ingleses piratas”. (con información de NA)