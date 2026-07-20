"Creo que entramos en la historia del club", dijo Gabriel Asnes, DT de Caza y Pesca, que hoy cumple 10 años

"Creo que entramos en la historia del club", dijo el entrenador Gabriel Asnes, que estuvo al frente de Caza y Pesca Huracán Médanos, equipo que se quedó con el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce.

El DT habló en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play, en el día del décimo aniversario de la institución, que nació de la fusión de dos clubes.

"El trabajo que se ha hecho es fantástico, todo a pulmón, está quedando muy lindo y vienen apostando a un proyecto de seis o siete años", destacó.

Los medanenses se reforzaron convenientemente para convertirse en la previa de principales candidatos.

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"Sabíamos que íbamos a estar en el lote de arriba, por la calidad de refuerzos; después, lesiones y sanciones nos pusieron en el quinto lugar y con Agustín Solomon sumamos un jugador de jerarquía, además de la excelente persona que es", señaló.

De todos modos, en la fase regular no pudieron terminar entre los cuatro.

"No fue para nada fácil: cerramos partidos muy complicados como con Whitense, a Bella Vista le ganamos por uno, perdimos con Sportivo, con Barracas, con Pellegrini 77 a 31, con Bahiense, entonces fuimos descubriendo que cada jugador tenía que tener un rol dentro de la cancha y a reinventarnos en algunos aspectos", señaló Asnes.

La defensa zonal fue, en gran parte, lo que le dio de comer a los medanenses.

"Salvo Barracas, que tiene cuatro jugadores letales, el resto de los equipos no supera el 30% en triples. Y el juego que proponían los demás, ante una defensa personal, eran situaciones de pick and roll en el eje, con el Flaco Banegas, a quien sacaban de su zona de confort", justificó.

Tras el cuarto juego de la serie final ante Pellegrini, los puntaltenses elevaron una protesta.

"Cuando terminó el juego vi el GES y había un jugador que no correspondía. Ese jugador, que jugó seis fechas, tiene rotos los ligamentos cruzados y se trató de un error administrativo, bajo ningún tipo de tipo de vista se trató de sacar ventajas", aseguró.

"Pellegrini hizo la denuncia y estaba en todo su derecho. También tenían un jugador como (Andrés) Almirón suspendido, (Iván) Gómez Lepez con fiebre y Nicolás Themtham con una contractura, así que jugaron su carta. Llegamos los equipos tocados, pero en el quinto juego Caza y Pesca no dejó dudas del juego colectivo", agregó.

Asnes se remontó al principio de la historia y recordó que no dudó ante la propuesta de la dirigencia.

"Mi arreglo con los dirigentes duró tres minutos: cuando ellos plantearon cuál era el objetivo. Y yo, además, hacía más de 15 años que no dirigía Primera, por lo que era un lindo desafío, y con semejantes nombres hasta tenía miedo de chocar el coche, pero el acompañamiento de mi familia y la pérdida de mi Vieja me fortaleció en estas situaciones", reconoció.

Y contó: "Recibí más whatspapp cuando perdí 77 a 31 que cuando ganamos este primer tramo, entonces, a la gente le gusta ese tipo de cosas. Por eso hay que estar al margen de todo eso. Obviamente vamos a ir por el segundo tramo y tratando de evitar las finales extras, aunque es un comodín".

El entrenador, también se refirió a la importancia de que la ABB le abriera las puertas a los equipos de la región.

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