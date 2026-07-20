“Elijo creer”, dijo Baltasar Rodríguez, quien renovó contrato en Racing con una cláusula millonaria

Estaba ilusionado y la chance llegó. Racing lo anunció públicamente y el explotó de felicidad en las redes sociales luego de la goleada por 4-1 sobre Defensa y Justicia por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El montehermoseño Baltasar Rodríguez, de 23 años y con paso por las divisiones inferiores del club, selló el sábado la extensión de su contrato con la institución: "Informamos que Baltasar Rodríguez renovó su vínculo hasta diciembre del 2029 y que su nueva cláusula de rescisión es de 20 millones de euros", manifestó la Academia en un comunicado que se hizo viral.

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Racing respira tranquilidad por el auspicioso debut de Juan Pablo Vojvoda como director técnico. Y ahpra lo espera el debut en campeonato de la Liga Profesional, el próximo viernes ante Gimnasia La Plata.

“Elijo creer y crecer”, aseveró “Balta”, que debutó en el conjunto de Avellaneda en 2023 bajo las órdenes de Fernando Gago, estuvo a préstamo en 2025 en Inter Miami y regresó para comienzos de 2026. Acumula 87 partidos, con 7 goles y 7 asistencias, y espera poder ganarse un lugar con el flamante entrenador.

Por otro lado, Racing también cerró a su cuarto refuerzo. Luego de las llegadas de Alfonso Espino, Ulises Ortegoza y Matías Kranevitter, quien pasó por la revisión médica fue Lautaro Díaz, el centrodelantero que pretendía el DT, y en las próximas horas será presentado oficialmente.