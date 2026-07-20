Qué se sabe de la investigación sobre el niño parecido a Loan en Paraguay

La Policía de Paraguay informó este lunes que se halló un 88% de similitud entre los rasgos faciales de Loan Danilo Peña y el niño entrevistado en la Expoferia de Mariano Roque Alonso.

Fuentes periodísticas indicaron que las autoridades locales analizan una característica distinguida en la alerta amarilla emitida por Interpol: una cicatriz situada en el remolino de la cabeza.

"Hemos solicitado una prueba morfológica en ambas fotografías: la de Loan, en su momento, y la de este niño, que se hace llamar Ramiro", explicó el oficial paraguayo Ramón Vera, encargado del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas.

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En este sentido, el agente subrayó "se recaban" las imágenes de "más cámaras de seguridad" y consignó que "se pudo ver al niño junto a una pareja dentro de la Expo".

"Hay un 88% de similitudes entre rasgos faciales y otros tipos de dimensiones en el rostro", expresaron las fuentes.

"El periodista que hizo la nota no lo puedo creer", reconocieron ante la consulta de esta agencia.

Además, José Peña y María Noguera, los padres de Loan, se presentaron en una comisaría de la ciudad formoseña de Clorinda para ponerse a disposición de la justicia paraguaya.

La Expoferia es una de las más importantes de Paraguay, la cual se lleva a cabo del 11 al 26 de julio y reúne a más de 1.450 expositores, con shows de artistas nacionales e internacionales, ferias de empleo y competencias ganaderas.

La exfuncionaria municipal de 9 de Julio, María Victoria Caillava; su esposo, el capitán de la Armada, Carlos Pérez; el comisario Walter Maciel; la tía del menor, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y Daniel "Fierrito" Ramírez son los siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, que permanece desaparecido desde hace dos años. (NA)