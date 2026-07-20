“Villa Mitre está mostrando su mejor imagen en el torneo, somos el equipo que queríamos ser”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Villa Mitre alimenta su ilusión mientras sigue regularizando su promisorio presente en el torneo Federal A. Después de un comienzo donde el juego colmó las expectativas, los vaivenes a causa de lesiones prematuras y la consecuente sequía de goles dejaron sensaciones agridulces en el plantel y en el cuerpo técnico al cabo de la primera rueda.

Antes de que sea demasiado tarde, el entrenador Diego Cochas “sacudió el mantel”, ajustó las patas de la mesa y el equipo reseteó el menú para empezar a ofrecer un servicio distinto. Si la acción no conforma, la reacción te debe movilizar, un principio para no decaer ni acostumbrarse a perder.

“En el partido contra Santamarina allá (2-0 por la fecha 14) dimos un golpe de timón determinante. Algo habíamos insinuado una semana antes en el 0-0 con Germinal en el sur, pero el cotejo que nos destrabó mentalmente fue ese en Tandil, sobre todo porque volvimos a ganar de visitante después de mucho tiempo”, sostuvo el bahiense Thiago Pérez, quien lleva 6 presencias seguidas y, como el tricolor, atraviesa su mejor estadía en el certamen.

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“Hicimos una excelente pretemporada, arrancamos jugando bien, pero nos estaban faltando los resultados. Habíamos cambiado la forma de juego, pero caímos en un bache por culpa nuestra, no por los rivales, porque nunca nos sentimos superados por nadie. Trabajamos un montón para encontrarle la vuelta a lo que nos pasaba, y fue cuestión de convencimiento para dar el volantazo que necesitábamos”, amplió el mediocampista surgido en La Armonía que está haciendo su primera experiencia como marcador lateral por derecha.

“Nunca había jugado de 4, ni siquiera en las formativas, aunque me siento cómodo, sé que puedo rendir y cumplir con lo que me pide el técnico. Me adapté definitivamente cuando comprendí que debía controlar mis movimientos y que pasar al ataque tiene que ser por convicción y no por rutina”, aseveró Thiaguito, que este domingo, en el cierre de la fase regular, no estará frente a Sol de Mayo por una molestia fuerte en el isquiotibial de pierna izquierda.

--En las menores de AFA de Olimpo, ¿no jugaste de 3?

--Sí, Fernando Ochoaizpur, en la séptima (2016) me puso de volante por izquierda y después me bajó al lateral. Jugué como 15 partidos en esa posición hasta que me convirtieron en enganche.

--¿O doble 5?

--Sí, a veces más adelantado.

Después de dejar Olimpo arribó a Liniers, disputó dos compromisos en Reserva y logro picar en Primera, integrando la plantilla que obtuvo el ascenso al Federal A en febrero de 2022 bajo la conducción técnica de Nicolás Ballestero.

Enseguida partió a la Villa, donde sostuvo 29 compromisos en el Federal A, 13 de ellos en el actual proceso de Cochas.

“Ahora llevo 6 seguidos como titular, superando los 4 que me había dado Carlos (Mungo) en su último año en el club, cuando cambió todo tras un arranque pésimo (4 derrotas en fila) en el Nonagonal 2025. Después me lesioné (esguince) y no tuve más participación”, contó el “comodín” que en octubre apaga las 26 velitas.

--¿Qué Nonagonal estás imaginando?

--Arranca otro torneo y debemos volver a plantear los objetivos, a corto y a largo plazo. Debemos sumar en todas las canchas para llegar a la última fase, a lo de los playoffs. Cruzamos con los clasificados de la Zona 3, donde Cipolletti lidera con comodidad. Serán choques de hacha y tiza, aunque nosotros tenemos que respetar lo que venimos haciendo hasta ahora.

--¿A qué te referís?

--Es nuestra mejor imagen en el campeonato, conseguimos lo que queríamos como equipo y la mentalidad ganadora nos permitió quedarnos con puntos claves. La solidez defensiva (Villa Mitre lleva 8 encuentros sin perder y en 7 de ellos no le convirtieron) nos acomodó todo el resto.

“Nos sentimos cómodos presionando alto y teniendo la pelota, somos un equipo solidario y que jamás deja de luchar. Hoy logramos mucha fluidez en el juego y llegada de los volantes a posición de gol”.

--La noticia triste es la lesión de Enzo González (se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda).

--Sí, es nuestro referente, el que más partidos lleva en la categoría, el que maneja nuestros impulsos dentro de la cancha. Es una desgracia que haya sido ahora, una lástima, pero saldremos a dar la cara por él.

--Bueno, ¿La Armonía se queda en la A de la Liga del Sur?

--Obvio. Ojalá que en el Clausura pueda pelear por estar arriba. Tiene buen equipo y un cuerpo técnico que está en todos los detalles.

--Claro, lo decís porque tu papá (“Pelusa”) es uno de los asistentes técnicos del DT Fito Cuello.

--No, es mi deseó como hincha, hablo por lo que veo y escucho. Creo que está bien La Armonía. Mi papá me traslada mucha fe, y elijo creer.