Domínguez volvió a impulsar un Mundial 2030 con 64 selecciones: "El próximo se juega en casa"

Tras la finalización del Mundial 2026, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a manifestar públicamente su intención de que la Copa del Mundo 2030, que se disputará en Uruguay, Argentina y Paraguay en el marco de su centenario, cuente con 64 selecciones participantes.

"El próximo se juega en casa. En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para celebrar el centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", escribió el dirigente paraguayo en su cuenta oficial de X.

El mensaje reavivó los rumores sobre una posible ampliación del torneo, que en Estados Unidos, México y Canadá tuvo por primera vez 48 selecciones. Aunque la FIFA todavía no confirmó un nuevo aumento de participantes, la publicación de Domínguez dejó en evidencia el deseo de la Confederación Sudamericana de Fútbol de volver a impulsar esa iniciativa para la edición que conmemorará los 100 años del primer Mundial, disputado justamente en Uruguay en 1930.

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El dirigente acompañó su publicación con un video que incluyó imágenes de la final entre Argentina y España, además de un mensaje de felicitación para la FIFA por la organización del certamen y para el nuevo campeón del mundo.

"Vivimos un Mundial histórico, el primero con 48 equipos, un verdadero éxito. Felicitaciones, querido Gianni Infantino, por tan grande organización y felicidades a España, por ser el nuevo campeón del mundo", expresó Domínguez.

Si bien la FIFA no anunció cambios en el formato aprobado para 2030, el presidente de la Conmebol volvió a instalar el debate sobre una nueva expansión del torneo, una propuesta que ya había mencionado meses atrás y que permitiría que la Copa del Mundo del centenario reúna por única vez a 64 selecciones.

La edición de 2030 tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, aunque el partido inaugural y otros encuentros conmemorativos se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, como homenaje al primer Mundial de la historia. (NA)