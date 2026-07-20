La FIFA abrió una investigación contra la Selección argentina por los incidentes tras la final

La FIFA abrió una investigación disciplinaria para analizar los incidentes protagonizados por integrantes de la Selección argentina una vez finalizada la derrota ante España en la final del Mundial 2026. El organismo revisará los informes arbitrales y las imágenes del encuentro antes de resolver si corresponde aplicar sanciones.

Entre los episodios que serán evaluados aparece la expulsión de Leandro Paredes, quien vio la tarjeta roja tras el final del encuentro por su participación en la pelea con futbolistas españoles durante los festejos del campeón.

También serán analizadas las acciones de Nahuel Molina, señalado por un golpe sobre Rodri en medio de la celebración, y la presunta agresión de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, contra Dani Olmo.

Además de los altercados físicos, la FIFA pondrá bajo la lupa el comportamiento de varios futbolistas argentinos durante la ceremonia de premiación.

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Las cámaras captaron a distintos jugadores dándole la espalda a España mientras levantaba la Copa del Mundo, una imagen que generó una fuerte repercusión y fue cuestionada por distintos protagonistas del fútbol español.

Por el momento, el máximo organismo del fútbol mundial no adelantó qué medidas podría tomar. La investigación recién comienza y la decisión final se conocería dentro de las próximas semanas, una vez que la Comisión Disciplinaria analice toda la documentación y las pruebas audiovisuales del encuentro.







El gobierno británico pidió a la FIFA que investigue a Argentina por la bandera de Malvinas

El Gobierno británico llamó a la FIFA a investigar a los jugadores argentinos por la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que desplegaron luego de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en Atlanta.

El secretario de Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, calificó el accionar de los jugadores como “totalmente inapropiado” y le reclamó a la FIFA que ”lleve a cabo una investigación exhaustiva”.

Kyle declaró que “la política debe estar separada del fútbol”. “De hecho, uno de los principios fundamentales del Mundial es que la política está separada del fútbol”, afirmó. “Eso ahora le corresponde a la FIFA”.

Desde Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, respaldaron las declaraciones del secretario de Comercio.

Según indicó el diario The Guardian, un portavoz oficial británico fue contundente: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son. Nuestro compromiso con las Malvinas jamás flaqueará“. (con información de TN)