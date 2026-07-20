"Me hubiera gustado ayudar, pero bueno...": el posteo de Lautaro Martínez luego de no jugar la final
El bahiense, autor de tres goles en el torneo, mostró su dolor por no haber podido conseguir el bicampeonato. Y dejó entrever que le hubiese gustado tener minutos en el último partido.
Los jugadores de la Selección Argentina se fueron sin hablar del MetLife de Nueva Jersey tras la derrota en la final del Mundial con España por 1 a 0. Pero, luego fueron haciendo posteos en sus redes sociales, en el que se manifestaron de diferentes maneras.
Uno de ellos fue el bahiense Lautaro Martínez, quien no jugó un minuto y vio toda la final desde el banco de suplentes. Justo él, que le había dado el triunfo a la Selección ante Inglaterra entrando en los instantes finales de ese encuentro memorable. Y en su publicación dejó un mensaje sugestivo.
"Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, pero esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino -escribió el Toro-. Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno..."
Ese "pero bueno" da lugar a varias interpretaciones y especulaciones. ¿Es un mensaje al entrenador Lionel Scaloni? ¿O es la bronca por cómo se dieron las circunstancias, que obligaron al DT a realizar tres cambios por jugadores que estaban lesionados o tocados, como Cuti Romero, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel y a ello se sumó la expulsión de Enzo Fernández?
Solo él lo sabrá. Lo cierto es que, de todos modos, el atacante del Inter siempre estuvo muy agradecido a Scaloni y al cuerpo técnico. Formó parte desde la hora cero de la Scaloneta y generalmente fue el 9 titular hasta que en Qatar, Mundial al que el ex Racing no llegó en las mejores condiciones físicas, irrumpió Julián Álvarez. Así y todo, ambos se complementaron e igual ingresando desde el banco de suplentes, Martínez le aportó mucho a la Selección.
Sin embargo, ante España, cuando le quedaba un cambio a Scaloni y Argentina jugaba con diez hombres en el alargue, el entrenador optó por poner a Marcos Senesi por Julián y armar una línea de cinco defensores.
"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta copa del mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país", fue el cierre del posteo de Lautaro, acompañado de dos emojis, la bandera argentina y las manos en forma de rezo. (con información de Clarín)