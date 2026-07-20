Lucas Machado ganó los 30 kilómetros NB en su debut en Buenos Aires

Lucas Machado tuvo un estreno soñado en la distancia de 30 kilómetros al imponerse en la clasificación general de la NB 30K, disputada este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires.

El representante bahiense de LmachadoRT completó el recorrido en 1h 41m 52s, consiguiendo la victoria en su debut sobre la distancia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Matías Vázquez finalizó en la segunda posición con un tiempo de 1h 45m 34s, mientras que Sebastián Irusta fue tercero con 1h 46m 19s.

El cuarto lugar correspondió a Rodrigo Berdezagar, quien registró 1h 46m 20s, y la quinta ubicación fue para Maximiliano González Maffeo, con 1h 47m 05s.

Además del triunfo de Machado, el equipo LmachadoRT también tuvo una destacada participación en la prueba de 10 kilómetros.

Gustavo Chalín logró el tercer puesto en la categoría 50-55 años, en tanto que María Paula Lux obtuvo el tercer lugar en la categoría 30-34 años.

Con este resultado, Machado sumó una victoria de gran importancia en su primera experiencia sobre los 30 kilómetros y encabezó una sobresaliente actuación de los atletas argentinos en una de las competencias de calle más relevantes del calendario nacional.