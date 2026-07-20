Cambió de escenario el partido decisivo entre Napostá y Bahiense del Norte de esta noche
El quinto punto de la final de la LBB Oro irá en cancha de Olimpo y no Estudiantes.
Se modificó hace instantes el escenario del quinto punto de la final entre Napostá y Bahiense del Norte, por el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, torneo "Rubén Fillottrani".
El encuentro decisivo se disputará en el Norberto Tomás del Club Olimpo y no en el Osvaldo Casanova (Estudiantes), tal como estaba previsto y donde se desarrolló toda la llave.
Según se informó desde la Asociación Bahiense de Básquetbol, la modificación se debe "exclusivamente a razones vinculadas a la infraestructura de la cancha originalmente designada".
La bola irá al aire en el horario original de las 21.