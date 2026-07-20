Alerta amarilla para gran parte del Sudoeste Bonaerense por lluvias

Fotos: Andrea Castaño - La Nueva. y SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por lluvias para gran parte del Sudoeste Bonaerense hasta la madrugada del martes.

La advertencia no incluye la ciudad de Bahía Blanca, donde se encuentra preocipitando, pero sí al noreste del distrito.

También comprende a todo el territorio de Patagones y Puan, y a parte de Villarino, Tornquist, Saavedra, Coronel Suárez, Coronel Rosales y Coronel Pringles.

El fenómeno se extendería, en principio, hasta las 6 del martes.

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Según el SMN, “el área será afectada por lluvias persistentes”.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual”, se indicó.

Por ello, se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; no sacar la basura, y limpiar desagües y sumideros.

También se pide alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.