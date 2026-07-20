Se viene otro día de pleno invierno en Bahía. ¿Qué dice el pronóstico para este martes?
Según el informe elaborado por Satelmet, la jornada estará marcada por bajas temperaturas.
Según el pronóstico de Satelmet, este martes el el clima en Bahía Blanca se presentará con condiciones típicamente invernales, caracterizadas por bajas temperaturas, abundante nubosidad y alta humedad.
Durante la mañana se esperan lloviznas aisladas y bancos de niebla, con viento leve del sector sudoeste y visibilidad regular. La temperatura mínima será de 7°C.
Por la tarde persistirá el ambiente frío y nuboso, con viento leve que rotará del sudoeste al sur. La temperatura máxima alcanzará apenas los 9°C, mientras que el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles normales.
Hacia la noche continuará el cielo nublado y las condiciones húmedas.
Para la medianoche se estima una temperatura de 6°C, por lo que se recomienda extremar los cuidados ante el frío y conducir con precaución debido a la reducción de la visibilidad en algunos sectores.