Manejaba haciendo maniobras peligrosas y tenía más de cinco veces el límite de alcohol permitido

Un conductor oriundo de Viedma fue interceptado mientras circulaba realizando maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional N°3, a la altura del kilómetro 803, en cercanías del acceso a Luro y antes del ingreso a La Salada.

Al identificar al conductor y efectuar el test de alcoholemia, los inspectores constataron que presentaba una elevada graduación de alcohol en sangre, con 2,65 gramos por litro en la primera medición y 2,53 gramos por litro en la segunda.

Como consecuencia de la infracción, se dispuso el secuestro preventivo de la camioneta y la retención de la licencia de conducir. En el caso tomó intervención el Juzgado de Faltas de Bahía Blanca, a cargo del doctor Jorge Vicente.

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El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles preventivos de tránsito que realizan en conjunto personal policial e inspectores del Cuerpo Único de Inspectores Municipales (CUIM).

Desde el CUIM señalaron que los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos del distrito con el objetivo de prevenir siniestros viales y reforzar la seguridad en las rutas.

Asimismo, reiteraron la recomendación de no conducir luego de consumir bebidas alcohólicas y recordaron que, en esos casos, la alternativa es designar un conductor responsable o utilizar otro medio de transporte. "Si un siniestro se puede evitar, no es un accidente", remarcaron desde el organismo.