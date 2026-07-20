Una moto robada fue encontrada entre los pastizales del Parque Independencia
La policía recuperó el rodado minutos después de la denuncia y la misma presentaba signos de manipulación en el tambor de arranque.
Una moto que había sido sustraída minutos antes en calle Newton al 800, del barrio Tiro Federal, fue recuperada este lunes por la tarde por personal de la policía durante un operativo realizado en el Parque Independencia.
El procedimiento se concretó alrededor de las 17:40, cuando se localizó una moto Rouser, dominio A063GMY, que había sido escondida entre los pastizales del interior del predio.
Se constató que presentaba signos de manipulación en el tambor de arranque, por lo que se presume que habría sido violentada tras el robo.
La moto había sido sustraída poco antes a un joven de 22 años.
El rodado fue secuestrado y trasladado a la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ).