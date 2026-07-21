Fuerte choque en la intersección de 14 de Julio y Av. Alfonsín

El Renault Fluence perdió el control e impactó con el poste de luz.

En la madrugada de este martes un automóvil Renault Fluence impactó contra un poste de alumbrado y el conductor del vehículo quedó atrapado en el habitáculo. Producto de ésto, tuvo que ser socorrido por las fuerzas de seguridad.

El hecho ocurrió en la intersección de 14 de Julio y Av. Alfonsín. En ese lugar y por razones que se desconocen, un automóvil Renault Fluence, conducido por Álvaro Barrientos Milton Sharon de 35 años de edad, perdió el control y terminó impactando contra una luminaria pública.

Como resultado del impacto quedó atrapado en el interior del habitáculo, por lo que se solicitó la presencia de Bomberos y Defensa Civil, quienes intervinieron y lograron su extracción.

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Se hizo presente personal médico, quien asistió al conductor y dispuso su traslado al Hospital Municipal para su mejor evaluación, sin riesgo de vida según lo expresado por los facultativos médicos.

Asimismo concurrió personal de Tránsito Municipal, quien realizó las diligencias de rigor, no se realizó el test de alcoholemia producto del trasladado al Hospital, donde se realizarán las pruebas pertinente.

Tomó intervención UFIJ N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca y labraron Actuaciones por Lesiones Por Accidente.