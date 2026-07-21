Caso Brisa Pereyra: a 11 años de su desaparición, sigue el misterio

Un nuevo aniversario se cumple de la desaparición de Brisa Aylén Pereyra, la niña de 5 años que en julio de 2015, según la versión de su padrastro, fue dejada a pocas cuadras de la casa de su madre para evitar cruzarse con ella. Desde ese momento, nada más se supo de la menor. A 11 años del inicio de la búsqueda, la causa permanece sin avances significativos y su paradero continúa siendo un misterio.

Víctor Sequeira, padrastro de Brisa, aseguró durante las primeras horas de la investigación que el martes 21 de julio de 2015 dejó a la niña en la esquina de Alvarado y Magaldi, en el barrio porteño de Barracas, con un cartel para que Paola, su madre, pudiera encontrarla.

La historia, sin embargo, había comenzado mucho antes. En abril de 2014, Paola dejó a Brisa al cuidado de Sequeira en Lomas de Zamora, donde también vivían los dos hijos que ambos tenían en común. Algunas versiones sostienen que desde ese momento la mujer nunca volvió a ver a la niña, mientras que otras indican que hubo algunos encuentros posteriores.

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Uno de los aspectos más llamativos del caso es que recién más de un mes después ambos adultos advirtieron la desaparición de Brisa, cuando se encontraron de manera casual. Ese cruce derivó en la denuncia y dio inicio a una búsqueda que, hasta el día de hoy, continúa sin respuestas.

La denuncia fue radicada durante la noche del 31 de agosto de 2015, lo que dio lugar a la investigación judicial. A lo largo de los años cobraron fuerza distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que la niña hubiera sido vendida en Brasil. Sin embargo, ninguna logró ser corroborada y, a 11 años del caso, no existe una pista firme sobre su destino.

Quienes nunca dejaron de buscarla fueron Norma y Paulina De Kemmeter, abuela y tía de Brisa, respectivamente. Ambas encabezaron campañas de difusión en distintos puntos del país con el objetivo de encontrar a la niña o, al menos, conocer qué ocurrió con ella.

Mientras tanto, la investigación permanece prácticamente paralizada, el paradero de Brisa sigue siendo un enigma y su historia se suma a la larga lista de niños desaparecidos en la Argentina cuyos casos aún esperan una respuesta. (NA)