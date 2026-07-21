Murió Claudio "Pato" Strunz, histórico baterista de Hermética

En los últimos meses, el músico había vuelto a tomar fuerte protagonismo en el circuito nocturno porteño

Claudio "Pato" Strunz, uno de los bateristas más influyentes de la historia del heavy metal argentino e integrante de la formación clásica de Hermética, murió este lunes a los 59 años.

El artista marcó una huella trascendental en la escena metalera al incorporarse a Hermética en 1991, con la que grabó los discos Ácido Argentino y Víctimas del Vaciamiento. Tras la disolución de la banda, en 1995 fundó Malón junto a Claudio O'Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado, grupo con el que editó álbumes como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia.

Considerado un referente por varias generaciones de bateristas, Strunz fue protagonista de algunos de los capítulos más importantes del heavy nacional. Marcó historia al encabezar proyectos como Simbiosis y, recientemente, impulsó el espectáculo Hermética x Pato Strunz, dedicado a mantener vivo el legado de la histórica banda.

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Nacido en La Tablada el 11 de noviembre de 1966 bajo el nombre de Claudio Marcelo Zurita, inició su camino musical en los años ochenta. Antes de su consagración masiva, formó parte de la agrupación Heinkel. Su versatilidad y potencia con el doble bombo lo consolidaron rápido como un referente de la batería pesada en la región.

Durante su etapa de oro en los noventa, la base rítmica que conformó en Hermética no solo definió la identidad del thrash metal sudamericano, sino que lo llevó a pisar los escenarios más imponentes del país: colmó el Estadio Obras Sanitarias en reiteradas oportunidades y participó de multitudinarios festivales como el Monsters of Rock junto a gigantes internacionales como Black Sabbath, Slayer y Kiss.

Más allá de su rol en el escenario, Strunz desempeñó una labor clave en la autogestión y en el apoyo a la escena emergente. Fundó y gestionó icónicas salas de ensayo como La Cueva, un espacio clave para el desarrollo de decenas de agrupaciones del rock.

Tras su salida de Malón en 2021, continuó activo a través de formaciones como Íthaca y diversas iniciativas que mantuvieron su sello en la cultura pesada. A finales de 2022 conformó el trío Íthaca junto al guitarrista Guillermo "Chino" Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente, proyecto en el que asumió por primera vez un rol protagónico en la composición de las letras y con el que editó el álbum El peso que no pesa en 2024.

En los últimos meses, el músico había vuelto a tomar fuerte protagonismo en el circuito nocturno porteño y del Gran Buenos Aires con Hermética x Pato Strunz (HXPS). La propuesta lo devolvió a las tablas para reencontrarse cara a cara con distintas generaciones del metal pesado. (NA)