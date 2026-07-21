El espectacular y emotivo video de AFA del recibimiento de la Selección: "Gracias, país"

Un emotivo y espectacular video publicó la Asociación Argentina de Fútbol, minutos después de que una multitud recibiera a parte del plantel de la Selección que arribó a nuestro país anoche tras la final del Mundial.

Hinchas argentinos se acercaron a Ezeiza, donde el grupo de jugadores y cuerpo técnico que voló desde Estado Unidos aterrizó en el avión de Aerolíneas y luego se trasladó en un micro descapotado al predio Lionel Andrés Messi.

"Solamente decirles gracias, país. Infinitas gracias", publicaron en la cuenta de AFA junto a las imágenes musicalizadas con "Inconsciente Colectivo" de Charly García.