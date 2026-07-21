El último cruce entre San Lorenzo y Sportivo Bahiense: se define el primer tramo de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Con el partido definitorio entre San Lorenzo y Sportivo Bahiense se bajará el telón de la primera parte correspondiente a los torneos superiores organizados por la Asociación Bahiense.

El encuentro, quinto de la final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", se disputará en el Norberto Tomás, desde las 21, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Alejandro Ramallo y Sebastián Giannino, siendo comisionado Diego Kessler.

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Hasta ahora ganaron los que oficiaron de locales, San Lorenzo, en Olimpo y Sportivo, en Villa Mitre.

El primero se lo quedó el naranja, 71 a 66 y el segundo fue para el tricolor, 82 a 73.

En el tercero se dio la particularidad que San Lorenzo se impuso 80 a 56, diferencia que marcó la menor puntuación del tricolor en la temporada, curiosamente, igualando la sufrida también ante el mismo rival en fase regular: 63-56.

Claro que en el cuarto partido, el propio Sportivo respondió con su cuarta puntuación más alta de la temporada y, al mismo tiempo, castigó a San Lorenzo con su mayor anotación en contra: 91 a 80.

En este subibaja de producciones en el que llegan a la definición, los dos saben que no tendrán mañana, y siendo conscientes del premio que resulta la victoria: asegurarse una final extra en caso de no adjudicarse la segunda parte.

En San Lorenzo están todos los jugadores a disposición del entrenador Nicolás Becchina.

"Durante los partidos se fueron dando situaciones que podíamos esperar, tanto a favor como en contra. Ahora sabiendo que es el último, más que nunca serán importantes los detalles. Llegamos bien", resumió el DT de Sanlo.

Por el lado de Sportivo, se encuentra mejor, aunque no al 100% Mateo Boccatonda (hombro) y Gonzalo Martínez arrastra con una contractura, aunque estiman poder tenerlo.

"Llegamos bien al último partido, al que queríamos que nos permitiera intentar ganar el primer tramo. Estamos bien y muy metidos en el partido. Tratando de imponer nuestro estilo de juego, como en el segundo y el último, buscando que ellos no neutralicen nuestro foco ofensivo, sabiendo que estamos en una serie larga y desgastante desde lo físico, pero con el ánimo bien arriba", avisó el entrenador, Miguel Loffredo.