Napostá tenía guardado lo mejor para el final: 105-103 en dos suplementarios y ganador de la LBB Oro

El festejo del Nº1 en el parquet del Norberto Tomás. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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(Nota en desarrollo)

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Napostá sufrió primero para festejar después, venciendo a Bahiense del Norte, 105 a 103, en doble suplementario (79-79 y 90-90), sellando la serie 3-2 y adjudicándose de esta manera el primer tramo correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

A diferencia de los cuatro juegos anteriores, sobre el atardecer se decidió cruzar de vereda y jugar el quinto en el Tomás, considerando que la lluvia y la humedad podían afectar el piso del Casanova.

En un estadio completo, bien de final, se vio el mejor partido de la temporada -por lo que estaba en juego-, disputándose por primera vez dos suplementarios y siendo los 208 puntos, la cifra global más alta, superando los 203 del Pacífico 97, Alem 106, en el primer juego de reclasificación.

En la cancha del rival que la temporada pasada le ganó el primer tramo, también en quinto partido y en suplementario (92-88, tras igualar en 77, en el Casanova), Napostá esta vez no la dejó pasar.

De todos modos, Bahiense arrancó con un 7-2 intimidante, firme en defensa y suelto en ataque, anotando mediando Lamonega, Luengo y Hollender.

En el reparto de defensas y con el ingreso entre los iniciales de Guerrero por Depaoli, Luengo sacó ventaja física para acatar y descargar, básicamente para Hollender, que mostró mucha claridad para jugar sin balón y aprovechar mucho los cortes por el fondo.

Enfrente, Heinrich empezó a hacerse cargo de la situación, sumándose más tarde Diel, dos que habían estado bien contenidos.

Un buen ingreso de Alemañy también le dio otra opción a Napostá.

De todos modos, Bahiense jugó a lo que proponía Lamonega, bien abiertos, buscando los rompimientos y reversiones, que tuvieron como destinatario básicamente al efectivo Hollender, quien anotó 12 puntos en el primer cuarto.

Manteniendo su firme defensa en primera línea y conteniendo en la pintura, el tricolor logró dominar atrás. Sumado a esto, siguió mostrando claridad ofensiva y estampó un 7-0 en el arranque del segundo cuarto.

Desde el banco ingresaron bien Lozano y Bonivardo, con la manija de Lamonega, por momentos indetenible, manejando los tiempos y rompiendo de tal manera que toamaba, generalmente, a contrapierna a su defensor de turno. El zurdo deleitaba con su 1x1 y Napostá lo padecía por cierto, estampando un parcial de 17-6 y sacando la máxima de 12 (41-29).

Poco a poco, Napostá empezó a recortar, más desde lo que generaba desde el juego individual, fundamentalmente con Diel liderando (11 unidades), y con apariciones de Guerrero.

Atrás, Carrizo se le pegó a Muzi, Bahiense sintió la salida de Lamonega y Napostá logró recortar de 12 puntos a uno, con parcial de 16-5, cerrando el primer tiempo con mínima ventaja para el tricolor: 46-45.

Ese parcial se estiró a 18-5 y Napostá recuperó la ventaja: 47-46.

Bahiense no la metió de tres puntos (0-3) y Napostá tuvo activo a Guerrero, en un duelo personal con Lamonega.

El pibe anotó los primeros 8 puntos del cuarto de Napostá y Augusto se encargó de liderar al tricolor. Los dos equipos dependían de lo que generaran ambos.

Mientras tanto, los grandes se sacaban chispas cuando la pelota entraba en la pintura.

Roberson siguió desgastando a Diel y Hollender se prendió en todas cerca del canasto. Del otro lado, Santiago activó seguido los resortes para tapar y tratar de nivelar a Hollender, aunque Bahiense atacó generalmente desde el perímetro o tomando tiros medios.

Con Lamonega en el banco y el buen ingreso de Depaoli, la balanza se inclinó para Napostá, que escapó 74-67, con 7 puntos del base, restando 5m55.

Y los del Avenida siguieron defendiendo con mayor compromiso, sabiendo que ahí estaba el quiebre.

Con Lamonega que parecía algo más desgastado, Depaoli anotando un triple demostrando su mayor confianza y Napostá corriendo, la diferencia se extendió a 12, 79-67 (parcial de 10-0) a falta de 3m55.

Ahí Navallo tiró una zona que resultó altamente efectiva, la cual complicó a Napostá, que no encontró espacios para atacarla ni gol a distancia.

Encima, Lamonega demostró que tenía más para dar y se cargó el equipo. Sacó faltas (2-2 en t1 restando 2m27), enfrente Carrizo la perdió y otra vez Lamonega respondió con un triple, a falta de 1m24. Del otro lado Depaoli erró un triple y otra vez el mismo actor salió a escena: Lamonega (2-2 en libres), para empatar en 79, con parcial de 12-0.

En la impotencia de no poder atacar la defensa, Andrés chocó y con 27 segundos la pelota quedó para Bahiense,

Obviamente Lamonega se hizo dueño de la pelota y en esta falló, abusando del pique mientras desafiaba a Depaoli, consumiendo la cuenta de 24.

Por lo tanto, la última quedó para el albiazul, con 2 segundos y 6 décimas. Respuso Alemañy, se la intentó colgar a Diel de espaldas en la pintura, pero estaba por delante Hollender, quien la cacheteó y se terminó. A suplementario: 79-79.

En cinco minutos cargados de tensión y buscando cada uno la mínima ventaja, los dos atacaron permanentemente al canasto, sacándose faltas y visitando la línea.

Con un par de intervenciones de Santiago el albiazul se puso 90-87, con 1m40.

A partir de ahí, sucesivamente hubo pérdida de Luengo, del otro lado falló Diel y, con 40 segundos también la perdió Lamonega (dos consecutivas Napostá).

De todos modos, había más para la emoción, porque Depaoli también perdió en mitad de cancha y Roberson respondió con un triplazo: 90-90.

Restaban 15 segundos y Napostá intentó definir con Guerrero, que falló en el rompimiento. ¡Otro suple!

Ya estaba afuera Carrizo con cinco faltas y en 30 segundos, Bahiense se quedó sin Hollender. Y, en 1m09 también perdió a Luengo. Siguiendo con el desfile, Heinrich fue al banco a falta de 3m35. Y con 3m18, Bonivardo...

Había que jugar con lo que iba quedando. Y en esa necesidad de ir buscando protagonistas alternativos, apareció en escena Zanotto con dos conversiones y una tapa a Guerrero, pasando al frente Bahiense 100 a 98.

El propio Guerrero respondió con dos libres (100-100), Roberson falló enfrente de tres y Diel anotó desde la línea (102-100). Lamonega la perdió del otro lado, Diel falló, Santiago tomó el rebote y tras falta hizo 1-2 en la línea: 103-100, con 40 segundos.

Nuevamente asumió el protagonismo Lamonega, aunque algo forzado, erró, tomó el rebote Zanotto y recibió falta, anotando los 2: 103-102, con 20 por jugar.

Bahiense dejó jugar y recién cortó restando 8 segundos a Guerrero, que convirtió los 2: 105-102.

A falta de 5 segundos, Germán Andrés cortó a Lamonega, el base falló el primero y metió el segundo (105-103) y en la reposición Guerrero recibió falta, con 4 segundos. El base falló los dos, Zanotto tomó el rebote y la pelota fue para Lozano que tuvo el último tiro pasando mitad de cancha.

Así terminó este gran partido y, al mismo tiempo, empezó el festejo tan esperado como sufrido para Napostá, que se encargó de pintar el Tomás de azul y blanco, en una noche que se hizo tan larga como apasionante.

¿El mejor partido de la temporada? Sí. Y respondió a lo que fue un primer tramo de torneo, necsitando de cinco juegos y dos suplementarios para conocer al ganador. ¿Algo más? Sí, esperar con deseo la segunda parte, que seguramente será tan atractiva como esta.

La síntesis:

Napostá (105): N. Guerrero (24), V. Carrizo (7), P. Santiago (10), M. Diel (31), R. Heinrich (10), fi; L. Alemañy (6), F. Depaoli (12) y G. Andrés (5). DT. Fabricio Piccinini.

Bahiense del Norte (103): A. Lamonega (23), S. Luengo (8), G. Muzi (12), E. Roberson (6), J.P. Hollender (31), fi; M. Zanotto (10), B. Lozano (5), J.C. Hoya y T. Bonivardo (8). DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Napostá, 23-24; 45-46 y 65-62.

Tiempo regular: 79-79.

Primer suplementario: 90-90.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Mariano Enrique.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: , 3-2.