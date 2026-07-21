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Mundial FIFA 2026.

"Dibu" Martínez rompió el silencio tras la final y puso en duda su continuidad en la Selección

El arquero realizó un posteo en su cuenta de Instagram.

Emiliano Martínez rompió el silencio tras la final del Mundial, en la que la Selección Argentina cayó ante España por 1 a 0 en New Jersey.

El arquero marplatense expresó su dolor y, sorpresivamente, puso en duda su continuidad en el combinado nacional.

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"Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez mas", abrió el posteó Dibu.

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", agregó llamativamente.

Por último, volvió a lamentarse y contó de su dolor.

"Lo siento mucho realmente intente lo maximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", cerró.

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