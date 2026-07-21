"Dibu" Martínez rompió el silencio tras la final y puso en duda su continuidad en la Selección

Emiliano Martínez rompió el silencio tras la final del Mundial, en la que la Selección Argentina cayó ante España por 1 a 0 en New Jersey.

El arquero marplatense expresó su dolor y, sorpresivamente, puso en duda su continuidad en el combinado nacional.

"Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez mas", abrió el posteó Dibu.

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", agregó llamativamente.

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Por último, volvió a lamentarse y contó de su dolor.

"Lo siento mucho realmente intente lo maximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", cerró.