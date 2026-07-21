Diel y Guerrero, los goleadores de Napostá en una noche para el recuerdo: "No sé cuántos suplementarios jugamos"

Nico Guerrero a pleno festejo en una noche para el recuerdo. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

¡Qué final!

Napostá y Bahiense del Norte le regalaron al público que copó el Norberto Tomás un quinto partido de lujo, lleno de emociones y con un doble suplementario, que seguramente quedará en el recuerdo del básquetbol local por un largo rato.

Finalmente, el albiazul terminó triunfando por 105 a 103, lo que le permitió ganar el primer tramo de la Liga Básquetbol Bahiense Oro.

"No sé cuántos suplementarios jugamos, sinceramente, sentía que no se terminaba más", admitió Marcos Diel en pleno festejo, luego de un encuentro que terminó dos veces igualado: 79-79 y 90-90.

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Autor de 31 puntos, el exjugador de Olimpo fue el goleador de la noche y una de las grandes figuras del juego.

"Estoy contento porque se nos dio, pero la verdad que hoy (por anoche) lo merecíamos los dos equipos", admitió con sinceridad Diel, quien también repartió 5 asistencias y bajó 11 rebotes.

Diel intenta hacerse lugar entre Hollender y Lamonega.

Otra de las figuras del albiazul y el segundo máximo artillero del equipo fue Nicolás Guerrero, quien anoche arrancó como titular, tuvo pasajes de alto nivel y terminó con 24 unidades.

"No me quedan palabras, hicimos todo para perderlo... se me vinieron los fantasmas del último juego (ganó Bahiense en la última bola), pero lo supimos sacar adelante. Creo que fuimos muy efectivos en los libres en todo el suplementario y nos llevamos un partido que lo vamos a recordar por mucho tiempo", admitió el base.

-¿Y por qué lo ganaron si hicieron todo para perderlo?

-Porque estuvimos finos en defensa, hicimos todo para perderlo en ataque, pero defensivamente no estuvimos mal. Marcos, Ramiro, Germán, Fausto se bancaron el cierre con cuatro foules y se la bancaron hasta el final. Creo que por eso se lo ganamos

Guerrero celebra uno de los puntos de la noche.

Nico le pedió a Carrizo que le dejara el honor de cortar la red y celebrar arriba del aro.

Guerro, Santiago y Alemañy en el momento clave de la noche.

Enfrente, Napostá tuvo un rival durísimo que lo obligó a jugar al máximo de su potencial.

"Nos exigieron al máximo, no hubo un momento que juguemos tranquilos, capaz un rato del tercer partido, el resto, hasta la última pelota no nos podíamos sentir ganadores, aunque fuéramos ganando por 10", reconoció Diel.

"Fue friccionado, físico, no sé si el funcionamiento fue el mejor o más lindo, pero demostramos una actitud que es lo que mejor nos caracteriza", agregó Marcos en relación al juego de ayer.

Aún en pleno festejos, Diel admitió que también se le cruzó en los pensamientos la derrota del cuarto juego, que ganó Bahiense con un triple agónico de Guido Muzi.

Diel y una marca clave ante Lamonega, mientras también lo intenta De Paoli de lejos.

"Después del último partido quedé destrozado, que se nos escape así, a un segundo de ganar el torneo, que nos obligaba a jugar un partido más. Había que sacar la actitud, que es lo que demostró tener este equipo. Quizás de la mano de sus mayores, siempre positivos, que nos transmitieron su experiencia. Creo que nos apoyamos en eso y en los más jovenes como este (lo señala a Guerrero, que se suma a la charla a puro festejos) y un par más, fuimos mechando y se armó algo lindo", resumió.

A pocas horas del inicio del juego, desde la Asociación Bahiense se decidió mudar el juego de Estudiantes a Olimpo, por cuestiones de infraestructura a raíz del mal tiempo.

Un escenario con menos capacidad y la expectativa que generaba el quinto juego armaron un clima espectacular, con tribunas llenas y el fervor justo, algo que le había faltado a la serie.

"La verdad que esto es hermoso, cómo estaba la cancha, se sentía ese clima de final que a todos nos gusta y nos pone muy contentos", dijo Diel.

Un gran marco tuvo el quinto punto de la final, que finalmente se jugó en Olimpo.

Guerrero, en tanto, redondeó ayer una muy buena serie, en la que fue de menos a más, ganándose los minutos y hasta la titularidad, que al principio y prácticamente en toda la temporada había sido de Depaoli.

"Estoy contento (en relación a su rendimiento), porque con Fausto más que compañeros somos amigos, jamás una cara larga. Fausto me acompañó, me habló antes del partido, me dijo que entre confiado. Hablamos los dos con Maxi, el psicólogo del equipo, como lo hicimos en todo el torneo; creo que me fui ganando un lugar y estoy contento", insistió Nico.

Con esta victoria, Napostá aseguró su lugar en la final anual (debe estar entre los primero 8 de la fase regular en el segundo tramo) o bien la chance de coronarse en caso de repetir en el segundo semestre.

Un equipo que partió como candidato por el plantel que formó y que, en definitiva, terminó logrando lo que buscaba.

"Conseguimos el primer objetivo, ya tenemos el pase a la final anual y ahora vamos a ir con todo por el segundo torneo", cerró Nicolás, uno de los que ya sabe lo qué es salir campeón con Napostá.