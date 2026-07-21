Lionel Messi llegó a Rosario para pasar unos días con su familia

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, arribó a la ciudad santafecina de Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, para pasar unos días con su familia en el país.

El avión del futbolista llegó a Argentina alrededor de las 6:20 y la familia Messi se trasladará a la vivienda que posee en Rosario y después de ese descanso, volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

Messi no había viajado junto a la delegación que llegó el lunes al país debido a que desde Nueva York fue a Miami y desde allí emprendió vuelo en un avión privado con destino a Rosario, donde llegó este martes a primera hora de la mañana.

Además del astro rosarino, el otro futbolista que vive en Miami y que no abordó el avión que partió con una parte del plantel y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Sca