El gobierno de Trump emitió una alerta global para los ciudadanos estadounidenses por la guerra con Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta dirigida a todos sus ciudadanos en el exterior, en la que pidió “extremar la precaución” debido a la guerra con Irán y el aumento de la tensión en Oriente Medio.

Según el comunicado oficial, el entorno de seguridad internacional se volvió más complejo y existe la posibilidad de una escalada imprevista en la región.

Por eso, las autoridades estadounidenses recomendaron a quienes estén fuera de Medio Oriente que reconsideren viajar hacia o a través de esa zona.

Riesgo de ataques a instalaciones y ciudadanos estadounidenses

La advertencia del Departamento de Estado incluyó un llamado de atención sobre la mayor posibilidad de ataques contra instalaciones diplomáticas de Estados Unidos o lugares vinculados con ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo.

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El mensaje oficial remarcó que la situación en Oriente Medio puede derivar en incidentes que afecten a estadounidenses, tanto en la región como en otros países.

Recomendaciones para quienes viajan o residen en el exterior

El gobierno estadounidense instó a sus ciudadanos a mantenerse informados sobre la evolución del conflicto y a tomar medidas de seguridad adicionales, especialmente si residen o viajan en zonas de riesgo.

La alerta se enmarca en un contexto de creciente tensión internacional, con el foco puesto en la seguridad de los estadounidenses y de las representaciones diplomáticas en el extranjero.

Irán atacó radares y sistemas de defensa estadounidenses en respuesta a bombardeos

Irán atacó este martes instalaciones estadounidenses de radares y de defensa antiaérea en el Golfo, tras advertir a Washington de ataques “aún más poderosos” en un conflicto que amenaza con propagarse con el involucramiento de los rebeldes hutíes de Yemen.

El ejército estadounidense había anunciado el lunes que completó su décima noche consecutiva de ataques contra la república islámica, en la que bombardeó centros de mando, capacidades marítimas y bases de misiles y drones “para degradar la capacidad de Irán de seguir atacando buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Además, el tráfico marítimo en la región está en riesgo de verse aún más paralizado luego de que los hutíes de Yemen, aliados cercanos de Teherán, anunciaran un bloqueo en el mar Rojo a Arabia Saudita, el primer exportador mundial de crudo.

Esa acción podría provocar una “escalada regional aún mayor”, alertó el portavoz del secretario general de la ONU.

Condenado enérgicamente por Riad, la decisión de los hutíes de taponar el estrecho de Bab el Mandab hace temer un choque mucho más grave debido a su importancia como ruta alternativa al estrecho de Ormuz.(TN)