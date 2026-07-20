La Unesco alerta que el 76% del patrimonio cultural de Gaza sufrió daños por la guerra

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) informó que el 76% de los bienes culturales de la Franja de Gaza resultó dañado como consecuencia de los ataques israelíes, con pérdidas estimadas en más de 183 millones de dólares, y reclamó el respaldo de la comunidad internacional para proteger y recuperar ese patrimonio.

El balance fue presentado por el subdirector de Cultura de la Unesco, Nayef Al-Fayez, durante la apertura de la primera Conferencia Ministerial por la Cultura de Palestina, celebrada en Madrid y organizada por los ministerios de Cultura de España y Palestina.

Según explicó el funcionario, la organización verificó daños en 164 sitios culturales mediante el análisis de imágenes satelitales y una evaluación realizada sobre el terreno durante el alto el fuego de octubre de 2025, cuando las condiciones de seguridad permitieron el acceso. Entre los bienes afectados figuran edificios históricos, monumentos, museos, sitios arqueológicos, inmuebles religiosos y depósitos de bienes culturales.

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Al-Fayez señaló que la Unesco trabaja junto al Ministerio de Cultura palestino para afrontar el impacto inmediato del conflicto sobre el sector cultural y sostuvo que el desafío ahora es coordinar una respuesta internacional que permita preservar la identidad cultural palestina y apoyar la futura reconstrucción.

Durante la conferencia también intervino el cineasta palestino Basel Adra, ganador del Óscar al mejor documental por No Other Land (2024), quien afirmó que el cine y el activismo son herramientas para mostrar al mundo la realidad que vive la población palestina y advirtió sobre los riesgos que enfrentan quienes documentan el conflicto.

Por su parte, el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, aseguró que la destrucción alcanza tanto a la población como al patrimonio histórico y cultural, mientras que su homólogo español, Ernest Urtasun, sostuvo que la reunión busca articular una respuesta internacional "coordinada y eficaz" frente a una emergencia cultural y humanitaria.

La conferencia reúne a representantes de una treintena de delegaciones internacionales para debatir sobre la evaluación de los daños, la protección del patrimonio, el papel de las artes y la literatura, el cine palestino, la transformación digital y las estrategias para la reconstrucción del sector cultural. (NA)