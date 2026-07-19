Irán atacó con drones dos bases militares de Estados Unidos en Kuwait

Países de Medio Oriente condenan los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin

El Ejército de Irán anunció este domingo un nuevo ataque contra intereses militares de Estados Unidos en Medio Oriente al lanzar una ofensiva con drones sobre dos bases estadounidenses ubicadas en Kuwait, en una nueva escalada del conflicto que mantiene en máxima tensión a la región.

Según informó la televisión estatal iraní, las Fuerzas Armadas efectuaron "ataques a gran escala con drones kamikaze" contra un depósito de municiones del Ejército estadounidense en Camp Udairi y contra un sistema de radares y defensa aérea Patriot emplazado en la Base Aérea Ali Al Salem, ambos en territorio kuwaití.

Kuwait activó sus defensas antiaéreas

Tras la ofensiva, el Ejército de Kuwait confirmó que sus sistemas de defensa estaban interceptando misiles y drones iraníes.

"Las defensas aéreas de Kuwait están haciendo frente actualmente a ataques hostiles con misiles y drones", indicó el Estado Mayor en un comunicado, al tiempo que pidió a la población mantener la calma ante las explosiones provocadas por las interceptaciones.

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Hasta el momento, las autoridades kuwaitíes no informaron daños materiales ni víctimas, aunque el país se convirtió en el único aliado de Estados Unidos atacado durante la jornada. En los últimos días, Irán también lanzó ofensivas contra Baréin y Jordania, donde el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la muerte de dos militares estadounidenses y la desaparición de un tercero, las primeras bajas de Washington desde la reanudación de las hostilidades.

Irán renovó sus amenazas contra Estados Unidos

En paralelo a los ataques, el principal centro de mando militar iraní lanzó una nueva advertencia a Washington y aseguró que cualquier acción futura tendrá una respuesta aún más severa.

"Cualquier acto de agresión, intimidación o barbarie se enfrentará a una respuesta contundente y devastadora", afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general Alí Abdolahi, quien sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes impondrán "costes más elevados" a Estados Unidos si continúa la ofensiva.

Las declaraciones se producen un día después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, acusara a Washington de incumplir el memorando de entendimiento firmado entre ambos países en junio y prometiera que la República Islámica dará una respuesta que Estados Unidos "no olvidará".

El nuevo intercambio de ataques profundiza la crisis en Medio Oriente y aumenta la preocupación internacional ante el riesgo de una confrontación militar de mayor escala entre ambas potencias. (NA)