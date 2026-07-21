Colapinto intentará sumar antes del receso: cuándo, dónde y a qué hora se corre el próximo GP de F1

Ilusionado después del décimo puesto en Bélgica, que le permitió sumar un punto el último fin de semana, el argentino Franco Colapinto tendrá otro desafío rápidamente, porque el domingo se disputará el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha de la Fórmula 1.

Será la última antes del parate que se extenderá durante 26 días.

Colapinto tiene 19 puntos y se ubica 12º detrás de los Racing Bulls de Arvid Lindblad (22) y Liam Lawson (32), pero a 23 unidades de distancia de su compañero Gasly (42).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De todos modos, Franco viene en alza. Remontó 10 posiciones en el Gran Premio de Silverstone donde terminó 9° y finalizó 10° en Bélgica, en ambos casos, por delante del francés.

Buenos recuerdos

Los antecedentes respaldan a Colapinto corriendo en Hungaroring, un circuito que conoce muy bien por sus participaciones en las categorías formativas y su experiencia durante la temporada 2025 de la máxima categoría.

La primera presentación de Colapinto en Hungría fue en 2022, cuando competía en la Fórmula 3 con Van Amersfoort Racing.

Después de clasificarse 11°, el argentino tuvo una destacada actuación bajo condiciones cambiantes y terminó segundo en la Sprint Race, detrás de Caio Collet. En la carrera principal concluyó 15°.

Un año más tarde regresó al Hungaroring con MP Motorsport y volvió a subir al podio. Colapinto finalizó séptimo en la competencia corta y fue tercero en la Feature Race, luego de avanzar desde el cuarto lugar de la grilla. El triunfo quedó en manos de Zak O’Sullivan, seguido por Dino Beganovic.

Su siguiente participación llegó en 2024, durante su campaña en la Fórmula 2. El piloto argentino largó desde el 12° puesto, avanzó hasta la sexta posición en la Sprint y terminó 13° en una carrera principal marcada por las estrategias y las intervenciones del auto de seguridad.

Finalmente, Colapinto debutó en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en 2025 como integrante de Alpine.

El argentino consiguió avanzar a la Q2, clasificó 14° y terminó la carrera en el 18° lugar, por delante de su compañero Pierre Gasly, en un fin de semana complicado para la escudería francesa.

El cronograma

Viernes

Práctica libre 1: a las 8.30.

Práctica libre 2: desde las 12.

Sábado

Práctica Libre 3: a las 7.30.

Clasificación: a partir de las 11.

Domingo

Carrera a 70 vueltas: a las 10.