Los Fantabulósikos ofrecerán dos conciertos durante las vacaciones de invierno

El espectáculo incluirá un repertorio de canciones nuevas que invitan a bailar, cantar y reflexionar

La banda infantil Los Fantabulósikos presentará dos conciertos en Bahía Blanca durante las vacaciones de invierno con una propuesta destinada a toda la familia.

La primera función tendrá lugar el jueves 23 de julio, a las 16.30, en el Centro Cultural La Panadería, ubicado en Lamadrid 544.

La segunda presentación será el miércoles 29 de julio en el Centro Cultural Motor Colectivo, en Misiones 89.

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El espectáculo incluirá un repertorio de canciones nuevas que invitan a bailar, cantar y reflexionar, en un formato pensado para disfrutar en familia.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000, mientras que el precio en puerta será de $15.000. Los tickets pueden adquirirse a través de la cuenta de Instagram o por WhatsApp al 2914436867.