La final entre Huracán y Liniers se jugará el domingo a la tarde

Tras la suspensión del pasado domingo, la final extra del certamen Apertura entre Huracán y Liniers se disputará este domingo, a las 15, en cancha de Tiro Federal.

El cotejo --que define el primer tramo de la temporada en la elite del fútbol liguista-- había sido programado en principio para el último domingo, a las 11, pero quedó postergado debido a la final que jugó Argentina en el Mundial 2026.

El que gane --en los 90 minutos o en penales en caso de empate-- se quedará con el Apertura.

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El Globo ganó la fase regular y el Chivo los playoffs, venciendo justamente al elenco del Bule por 1 a 0 en cancha de Sansinena.

La gente del club whitense ocupará la parcialidad local y los albinegros irán a la tribuna visitante.

En tanto, el certamen Clausura comenzará el primer fin de semana de agosto.