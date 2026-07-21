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La final entre Huracán y Liniers se jugará el domingo a la tarde

Se medirán en cancha de Tiro, desde las 16. El ganador se adjudicará el Apertura en la máxima división.

Fotos: Archivo La Nueva.

Tras la suspensión del pasado domingo, la final extra del certamen Apertura entre Huracán y Liniers se disputará este domingo, a las 15, en cancha de Tiro Federal.

El cotejo --que define el primer tramo de la temporada en la elite del fútbol liguista-- había sido programado en principio para el último domingo, a las 11, pero quedó postergado debido a la final que jugó Argentina en el Mundial 2026.

El que gane --en los 90 minutos o en penales en caso de empate-- se quedará con el Apertura.

El Globo ganó la fase regular y el Chivo los playoffs, venciendo justamente al elenco del Bule por 1 a 0 en cancha de Sansinena.

La gente del club whitense ocupará la parcialidad local y los albinegros irán a la tribuna visitante. 

En tanto, el certamen Clausura comenzará el primer fin de semana de agosto.

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