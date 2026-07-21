La final entre Huracán y Liniers se jugará el domingo a la tarde
Se medirán en cancha de Tiro, desde las 16. El ganador se adjudicará el Apertura en la máxima división.
Tras la suspensión del pasado domingo, la final extra del certamen Apertura entre Huracán y Liniers se disputará este domingo, a las 15, en cancha de Tiro Federal.
El cotejo --que define el primer tramo de la temporada en la elite del fútbol liguista-- había sido programado en principio para el último domingo, a las 11, pero quedó postergado debido a la final que jugó Argentina en el Mundial 2026.
El que gane --en los 90 minutos o en penales en caso de empate-- se quedará con el Apertura.
El Globo ganó la fase regular y el Chivo los playoffs, venciendo justamente al elenco del Bule por 1 a 0 en cancha de Sansinena.
La gente del club whitense ocupará la parcialidad local y los albinegros irán a la tribuna visitante.
En tanto, el certamen Clausura comenzará el primer fin de semana de agosto.