Sudamericana: Boca tendrá dos bajas para el choque ante O'Higgins

Con dos bajas confirmadas, Boca deberá afrontar los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana.

El elenco que ahora conduce Rodolfo Arrabuarrena recibirá el jueves --a las 21.30-- a O'Higgins de Chile en el partido de ida, en busca de enfrentarse con Recoleta de Paraguay.

Álvaro Montero y Sebastián Villa ya se entrenaron a la par del resto, al igual que Leandro Lozano.

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Tomás Belmonte y el paraguayo Adam Bareiro están lesionados y no serán convocados. El volante tiene un esguince y el atacante aún no se recuperó del todo de su dolor lumbar.

De esta manera y a la espera de Leandro Paredes, que no se sabe si será tenido en cuenta para el duelo con los trasandinos, Arruabarrena podría repetir la matriz del equipo que venció a Sarmiento por Copa Argentina.

La posible alineación de Boca sería con Montero; Lozano, Figal, Costa, Blanco; Delgado, Ascacibar; Villa, Velasco, Aranda; Merentiel.