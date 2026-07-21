Dos espectáculos infantiles llegan al Don Bosco durante las vacaciones de invierno

El Teatro Don Bosco será escenario de dos propuestas infantiles durante las vacaciones de invierno. Se trata de "Patrulla Canina: Cachorros al rescate" y "Moana: Experience In Concert", que se presentarán el sábado 25 de julio, con funciones a las 16 y a las 18.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través de la plataforma Ticket Bahía, con todos los medios de pago habilitados.

"Patrulla Canina: Cachorros al rescate"

El espectáculo propone una nueva aventura protagonizada por Ryder y su equipo de cachorros, quienes deberán afrontar un desafío que pondrá a prueba su valor y su amistad. La puesta en escena combina tecnología, música y coreografías, con una propuesta que busca integrar al público durante toda la función.

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Según anticipan los organizadores, el show incluirá luces, canciones y distintos momentos de interacción, con el trabajo en equipo como eje central de la historia.

"Moana: Experience In Concert"

La segunda propuesta recrea la historia de Moana, la joven navegante de Motunui, y del semidiós Maui, en una aventura cuyo objetivo es salvar al océano. El espectáculo combina música, coreografías, juegos participativos e interacción permanente con los personajes en vivo.

La obra presenta una experiencia teatral inmersiva que invita a toda la familia a acompañar el viaje de la protagonista, quien deberá enfrentar distintos desafíos para devolver el equilibrio a su pueblo. A lo largo de la historia se destacan valores como la perseverancia, la confianza en uno mismo y la fortaleza para afrontar la adversidad.