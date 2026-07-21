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Dos espectáculos infantiles llegan al Don Bosco durante las vacaciones de invierno

"Patrulla Canina: Cachorros al rescate" y "Moana: Experience In Concert" se presentarán el sábado 25 de julio, con funciones a las 16 y a las 18.

El Teatro Don Bosco será escenario de dos propuestas infantiles durante las vacaciones de invierno. Se trata de "Patrulla Canina: Cachorros al rescate" y "Moana: Experience In Concert", que se presentarán el sábado 25 de julio, con funciones a las 16 y a las 18.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro y a través de la plataforma Ticket Bahía, con todos los medios de pago habilitados.

"Patrulla Canina: Cachorros al rescate"

El espectáculo propone una nueva aventura protagonizada por Ryder y su equipo de cachorros, quienes deberán afrontar un desafío que pondrá a prueba su valor y su amistad. La puesta en escena combina tecnología, música y coreografías, con una propuesta que busca integrar al público durante toda la función.

Según anticipan los organizadores, el show incluirá luces, canciones y distintos momentos de interacción, con el trabajo en equipo como eje central de la historia.

"Moana: Experience In Concert"

La segunda propuesta recrea la historia de Moana, la joven navegante de Motunui, y del semidiós Maui, en una aventura cuyo objetivo es salvar al océano. El espectáculo combina música, coreografías, juegos participativos e interacción permanente con los personajes en vivo.

La obra presenta una experiencia teatral inmersiva que invita a toda la familia a acompañar el viaje de la protagonista, quien deberá enfrentar distintos desafíos para devolver el equilibrio a su pueblo. A lo largo de la historia se destacan valores como la perseverancia, la confianza en uno mismo y la fortaleza para afrontar la adversidad.

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