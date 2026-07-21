La Bolsa de Comercio de Bahía Blanca expresó su satisfacción por el anuncio de Pampa Energía, que invertirá 2.700 millones de dólares para construir una planta de urea granulada en la ciudad. La entidad consideró que el proyecto representa un nuevo impulso para el desarrollo económico e industrial de Bahía Blanca y fortalecerá el crecimiento que registra el polo portuario e industrial de la región.

Según se informó, la futura planta tendrá una capacidad de producción de 2.100.000 toneladas anuales de urea, lo que la convertirá en la más grande de Sudamérica y una de las de mayor escala a nivel mundial. Además, el proyecto contempla la construcción de una planta de desalinización, destinada a abastecer de agua al nuevo complejo industrial.

Impacto en el empleo y la actividad económica

Desde la Bolsa destacaron que la obra tendrá un fuerte impacto sobre el mercado laboral. Durante la etapa de construcción se estima que trabajarán alrededor de 3.500 personas, mientras que, una vez que la planta entre en funcionamiento, se crearán 300 puestos de trabajo permanentes.

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La entidad señaló que esta inversión se suma a otros proyectos anunciados en los últimos meses para Bahía Blanca, consolidando un proceso de transformación del perfil industrial de la ciudad.

En ese sentido, recordó las declaraciones del intendente Federico Susbielles, quien sostuvo que Bahía Blanca atraviesa una etapa de profundas transformaciones económicas y productivas, con efectos directos sobre el empleo y el desarrollo regional.

Una decisión histórica para Pampa Energía

La Bolsa también resaltó las palabras del presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, quien definió la iniciativa como “la decisión más importante” en la historia de la compañía y “la inversión más grande que emprendemos en años”.

Para la institución bahiense, esas definiciones reflejan la magnitud estratégica del proyecto y el papel que tendrá Bahía Blanca dentro del crecimiento de la empresa y del sector energético e industrial argentino.

Asimismo, recordó que tanto la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca como Valiant Bursátil negocian acciones y obligaciones negociables de Pampa Energía y de empresas vinculadas al grupo, actores relevantes dentro del Mercado de Capitales.

Una mirada hacia el bicentenario de la ciudad

El presidente de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca, Oscar Marbella, afirmó que la ciudad “se aproxima a su bicentenario con claras perspectivas de un desarrollo excepcional, que la ubica en un sitial de preferencia en el futuro crecimiento de la República Argentina”.

Desde la entidad consideraron que la inversión anunciada representa un paso más en la consolidación de Bahía Blanca como uno de los principales polos industriales y logísticos del país, con proyectos que apuntan a fortalecer la producción, las exportaciones y la generación de empleo en los próximos años.