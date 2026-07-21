Condenada por amenazar con un cuchillo a su suegra y robarle un celular

Una mujer fue condenada a 5 años de cárcel acusada de amenazar a su suegra con un cuchillo en la garganta y robarle el teléfono celular.

Se trata de Celeste José Cárdenas, apodada “La Bandida”, quien fue hallada culpable del delito de robo agravado por el uso de arma.

El fallo fue dictado en un juicio abreviado por el juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal N° 1.

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En el hecho habría sido acompañada por un hijo de la víctima, quien también deberá afrontar un debate en el corto plazo.

Para el magistrado quedó probado que el 4 de octubre de 2025, poco antes de las 8, la imputada se presentó en una vivienda ubicada en Luis Federico Leloir al 1.100.

La acusada ingresó por una ventana y redujo a la víctima colocándole un cuchillo tipo serrucho en la garganta.

En esas circunstancias le reclamó por haber sacado un préstamo de 8 millones de pesos y utilizado su cuenta de Mercado Pago, por lo que le dijo que se iba a llevar su teléfono hasta que pagara el crédito.

Al retirarse del lugar la mujer le habría entregado el aparato a su pareja, que la esperaba en el exterior y que también le reclamó a la damnificada por haberle enviado a la policía algunas horas antes.

De Rosa consideró probada la responsabilidad de Cárdenas a partir del relato de la mujer, de los testigos y hasta de la imputada, quien reconoció haber estado en el lugar.

Al declarar la procesada dijo que solía utilizar la cuenta en el celular de su suegra y que advirtió que esta última había ingresado sin su permiso, por lo que solo lo tomó para que un familiar la eliminara del dispositivo.

“La propia imputada admitió los extremos esenciales del hecho, limitando su defensa a negar la utilización del cuchillo y a sostener que únicamente pretendía eliminar la aplicación, lo cual no logra desvirtuar la prueba colectada en su contra”, sostuvo el juez al momento de dictar el fallo condenatorio.