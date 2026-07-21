HCD: el 27 de julio se entregará el premio Natty Petrosino
La distinción, creada por Ordenanza N° 20.784, reconoce a aquella persona humana, o jurídica sin fines de lucro, que se destaque por su ayuda desinteresada a la comunidad.
El venidero 27 de Julio se entregará en el Honorable Concejo Deliberante el premio Natty Petrosino a la organización o persona que destaca por su colaboración con la comunidad bahiense.
En esta quinta edición, el jurado fue integrado por la Presidente del HCD, Gisela Caputo; el Intendente Municipal, Federico Susbielles; la Secretaria de Políticas Sociales del Municipio, Romina Pires; y los concejales Fabiana Úngaro (Juntos); Carlos Alonso (La Libertad Avanza); Emiliano Álvarez Porte (Pro); Cecilia Borelli (Somos Bahía); Franca Grippo (Alianza La Libertad Avanza); Jazmín Lafitte (Fuerza Patria)
Durante el período de postulaciones, los bahienses tuvieron la posibilidad de hacer sus presentaciones y fundamentar a quién y por qué querían que se entregue el premio. Al finalizar dicho período, se recibieron notas de distintos vecinos, los cuales postularon a:
1.- Jardín de Infantes N°905 “Constancio Vigil” de Ingeniero White.
2.- Cecilia Durán – Merendero Desde el Alma, Barrio Stella Maris
3.- Centro de Rehabilitación y Biblioteca “Luis Braile”
4.- Martha Beatriz Arribas – Biblioteca Pajarita de Papel
5.- María Laura Barberio – Coordinadora del Apostolado de Louerdes
6.- Liliana Caspe – Fundadora y Coordinadora de la ONG Contá Conmigo
7.- Ana Inés Zanconi
8.- ONG Nutrirnos Más
9.-Asociación Civil Taller Protegido y Centro de Día Santa Rita
10.- ONG Sonrisas – Presidente Pablo Orden
11.- Club Dublin