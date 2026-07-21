HCD: el 27 de julio se entregará el premio Natty Petrosino

El jurado determinará quien se queda con el galardón en este 2026

El venidero 27 de Julio se entregará en el Honorable Concejo Deliberante el premio Natty Petrosino a la organización o persona que destaca por su colaboración con la comunidad bahiense.

En esta quinta edición, el jurado fue integrado por la Presidente del HCD, Gisela Caputo; el Intendente Municipal, Federico Susbielles; la Secretaria de Políticas Sociales del Municipio, Romina Pires; y los concejales Fabiana Úngaro (Juntos); Carlos Alonso (La Libertad Avanza); Emiliano Álvarez Porte (Pro); Cecilia Borelli (Somos Bahía); Franca Grippo (Alianza La Libertad Avanza); Jazmín Lafitte (Fuerza Patria)

Durante el período de postulaciones, los bahienses tuvieron la posibilidad de hacer sus presentaciones y fundamentar a quién y por qué querían que se entregue el premio. Al finalizar dicho período, se recibieron notas de distintos vecinos, los cuales postularon a:

1.- Jardín de Infantes N°905 “Constancio Vigil” de Ingeniero White.

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2.- Cecilia Durán – Merendero Desde el Alma, Barrio Stella Maris

3.- Centro de Rehabilitación y Biblioteca “Luis Braile”

4.- Martha Beatriz Arribas – Biblioteca Pajarita de Papel

5.- María Laura Barberio – Coordinadora del Apostolado de Louerdes

6.- Liliana Caspe – Fundadora y Coordinadora de la ONG Contá Conmigo

7.- Ana Inés Zanconi

8.- ONG Nutrirnos Más

9.-Asociación Civil Taller Protegido y Centro de Día Santa Rita

10.- ONG Sonrisas – Presidente Pablo Orden

11.- Club Dublin