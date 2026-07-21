Javier Lanari fue designado Director del Banco de la Nación Argentina

El Gobierno designó al ex secretario de Prensa Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina y reemplazará a Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia.

Así se informó en el Decreto 618/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial y que indicó: “Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina”.

En el citado escrito firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se indicó luego: “Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Posteriormente, el Decreto señaló: “Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”.

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La incorporación de Lanari al BNA se formalizó menos de un mes después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicara su salida de la Secretaría de Comunicación y Prensa, como lo informó el diario La Nación. El 22 de junio Adorni había agradecido al funcionario por acompañar durante dos años y medio a la gestión y anticipó que el Gobierno informaría posteriormente quién quedaría a cargo del área.

La salida de Lanari del área de comunicación se dio el mismo día que entró en funciones el nuevo portavoz presidencial, Adrián Ravier. Esa decisión ocurrió, a su vez, en medio de la polémica que se desató en torno a Manuel Adorni por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y los altos niveles de presión que había a nivel interno para que el jefe de Gabinete fuera expulsado del Gobierno. De hecho, su salida sucedió pocos días después.

Lanari había ingresado al gobierno de Milei desde el comienzo de la gestión libertaria. En una primera etapa se desempeñó como subsecretario de Prensa y posteriormente asumió como secretario de Comunicación y Prensa.

La decisión de reacomodamiento de Lanari parece tener como fondo una intensión de reacomodamiento de fichas ya que no tiene el perfil indicado para ocupar el cargo como Jefe del principal banco del país. (N/A y La Nación)