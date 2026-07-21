Paredes volvió a Boca y ya se entrenó a la par de sus compañeros

El mediocampista Leandro Paredes, quien viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina, se presentó en el entrenamiento de Boca, donde trabajó a la par de sus compañeros, y podría jugar ante O´Higgins en la Copa Sudamericana.

"De vuelta en casa. Nuestro capitán", fue el posteo con el que Boca compartió en sus redes sociales la llegada de Paredes.

En el mismo se ve al jugador mientras llega a Casa Amarilla y saluda a todos sus compañeros. Pero la gran sorpresa llegó unos minutos después, cuando subieron unas imágenes del mediocampista mientras entrenaba a solo dos días de haber disputado la final del mundo, en la que la Selección argentina cayó 1-0 ante España.

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Paredes tuvo una gran actuación en la Copa del Mundo, ya que a partir de los octavos de final consiguió la titularidad para reemplazar como 5 a Alexis Mac Allister, de muy pobre actuación.

Pese a sus grandes actuaciones, el director técnico Lionel Scaloni decidió mandarlo al banco de suplentes en la final, por lo que Paredes ingresó recién para el segundo tiempo, en un encuentro donde la Argentina nunca pudo hacerse con la posesión de la pelota y se vio muy superada por la "Furia Roja".

Ya con la mente puesta en Boca, Paredes podría ser titular o en su defecto sumar minutos en el encuentro de este jueves, cuando el "Xeneize" reciba a O´Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana.