Argentina se consolida como proveedor de vacunas antigripales para la región de las Américas y El Caribe

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, celebró un acuerdo firmado para la producción local de vacunas antigripales y su distribución a toda América Latina y el Caribe lo que permitirá ampliar la capacidad de producción del país y consolidar a la Argentina como un actor estratégico en la provisión y exportación de vacunas de alta complejidad para toda la región.

Así se indicó en un informe difundido por la cartera sanitaria donde se especificó que el citado acuerdo es entre Sinergium Biotech, CSL Seqirus y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Esta iniciativa significa más capacidad nacional en un sector estratégico que permitirá atraer inversiones, incorporar innovación y generar empleo de calidad”, manifestó el ministro de Salud, Mario Lugones, a la vez que destacó: “El Gobierno nacional está generando las condiciones para que la salud se convierta en uno de los motores de crecimiento de la economía argentina”.

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Según lo establecido en el acuerdo, CSL Seqirus se compromete a suministrar su portafolio de vacunas antigripales a los países de la región a través del Fondo Rotatorio de la OPS, mientras que, por su parte, la empresa Sinergium Biotech aportará sus capacidades industriales de su planta local para la manufactura de las vacunas.

“Esto es una muestra concreta de cómo la industria local puede integrarse a soluciones sanitarias de escala regional”, consideró Lugones y destacó que nuestro país tendrá además prioridad para acceder a una primera asignación de dosis de estas vacunas.

Una inversión de 25 millones de dólares

Para sostener la expansión regional, Sinergium Biotech ya realizó una inversión de 25 millones de dólares destinada a ampliar su capacidad productiva. En forma adicional, ambos laboratorios se comprometieron a invertir 10 millones de dólares adicionales en transferencia de tecnología para adecuarse a los estándares de calidad requeridos para el abastecimiento internacional.

La firma de este acuerdo promoverá a su vez el desarrollo de proveedores locales en áreas estratégicas vinculados a materiales de empaque, logística farmacéutica, validaciones regulatorias y cadena de suministro especializada. Se trata de un proceso que contribuirá al fortalecimiento del ecosistema biotecnológico local, favoreciendo la incorporación de tecnología, el desarrollo de capacidades industriales y la generación de empleo de alto valor agregado.

Ambas iniciativas fortalecen el perfil exportador de la industria biotecnológica argentina y contribuyen a la generación de divisas en sectores de alta complejidad tecnológica y los acuerdos vinculados a vacunas antigripales proyectan exportaciones de aproximadamente 100 millones de dólares anuales.

En 2026, ya generó más de 60 millones de dólares y prevé sumar otros 60 millones de dólares adicionales antes de fin de año sumando las exportaciones de la vacuna antineumocócica conjugada 20-valente resultantes del acuerdo firmado entre Pfizer y OPS en 2025. (N/A)