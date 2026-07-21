Nicolás Otamendi y la primera muestra de liderazgo en River

Nicolás Otamendi le informó a Eduardo Coudet que no utilizará la semana de descanso que le otorgó el club luego de su participación en la Copa del Mundo, tras la derrota en la final frente a España, en donde el zaguero central disputó 77 minutos por la salida de Lisandro Martínez.

El ex Benfica se puso a disposición del entrenador que piensa en el armado del equipo de cara al debut en el Torneo Clausura, este sábado, frente a Barracas Central desde las 19.15 en el estadio Monumental, y luego de lo que fue la primera caída del semestre frente a Aldosivi por la Copa Argentina.

Otamendi dio su primera muestra de liderazgo y por qué River lo fue a buscar pese a su edad. Es un futbolista con una basta experiencia que le marca el camino a los más jóvenes. Es por eso que decidió priorizar al equipo sobre su descanso.

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El Millonario sabe que debe comenzar el campeonato con el pie derecho, pero aún el DT no cuenta con el plantel completo, ya que Gonzalo Montiel y Juan Fernando Quintero aún no han regresado.

El lateral derecho que sufrió mucho desgaste últimamente regresaría sobre el final de la semana, mientras que el colombiano se sumaría el jueves.

El conjunto de Nuñez deberá cambiar el chip luego de lo ocurrido en Salta frente al Tiburón y reponerse ante su gente, tras esta reciente eliminación en Copa Argentina y, anteriormente, la final del Apertura perdida frente a Belgrano.

Para el duelo del sábado frente al Guapo, Coudet seguramente meta mano en el equipo y se especula con que el uruguayo Mauro Arambarri inicie el partido como titular en lugar de Juan Cruz Meza, a la inversa de lo sucedido en el último encuentro.

Además, otro que podría ingresar es Lautaro Pereyra, quien ocuparía la posición de Tomás Galván.

En la delantera surgen más dudas, si sostiene la dupla que utilizó con Colidio y Borré o apuesta más por Beltrán y/o Freitas. Sería curioso que por solo un partido modifique a los dos delanteros, pero habrá que esperar los entrenamientos que restan para ir dilucidando el equipo que se viene para el debut.

En definitiva, nada parece estar claro a estas horas con el once que pondrá el entrenador el sábado. En parte por no tener al plantel completo y en segundo lugar, porque con tantas caras nuevas el armado no es sencillo.

Sí es evidente que el Millonario deberá ir en busca de esos tres puntos en la primera fecha del torneo y más aún en condición de local.