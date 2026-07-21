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Fútbol femenino: Municipales hizo la diferencia en la final y se quedó con el torneo Apertura

El equipo dirigido por Pablo Landeiro venció a Villa Mitre en la final extra del primer certamen de la temporada y aseguró su lugar en la Final Anual.

Foto gentileza Liga del Sur.

Municipales derrotó por 3 a 2 a Villa Mitre en la final extra del torneo Apertura y se quedó con el primer certamen oficial de la temporada del fútbol femenino de la Liga del Sur.

El conjunto del Sindicato construyó la victoria con un doblete de Valeria Navarrete y un tanto de Tania Espíndola. Para Villa Mitre marcaron Morena Bouven y Sol Menéndez Perrone.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Pablo Landeiro cumplió el primer gran objetivo del año y obtuvo la clasificación a la Final Anual, instancia en la que enfrentará al ganador del Torneo Clausura para definir al campeón de la temporada.

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