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Tenis: Báez se tomó revancha y "Trunge" se quedó con el duelo de argentinos

Ya hay cinco argentinos en los octavos de final del torneo de Kitzbuhel, Austria.

Sebastián Báez avanzó a octavos de final del ATP de Kitzbuhel y son 5 los argentinos en esa instancia.

Venció a Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6 y 6-4 y se sacó la mufa con el serbio, con quien había perdido los 3 partidos que había jugado antes.

Su próximo rival será el francés Arthur Rinderknech.

Un rato antes, Marco Trungelliti venció a su compatriota Juanma Cerúndolo por 6-2 y 6-1, en 71 minutos.

Su rival en 8vos será el alemán Yannick Hanfmann.

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