La Conmebol Sudamericana regresa a la acción: partidos, horarios y TV para la ida de los playoffs

Con la disputa de los partidos de ida de los Playoffs de octavos de Final de la Copa Sudamericana 2026, la Conmebol marca la agenda de regreso de la actividad tras el Mundial.

Los equipos argentinos tendrán duros compromisos en busca de un lugar entre los 16 mejores del torneo y de seguir con la ilusión intacta de alcanzar la final del 21 de noviembre en Barranquilla.

Tras la frustración de no continuar en la Libertadores, Boca Juniors será uno de los grandes protagonistas de esta fase y tendrá como objetivo luchar por coronarse campeón.

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El Xeneize jugará ante O'Higgins este jueves 23 de julio en La Bombonera y definirá la próxima semana en Chile.

Por su parte, Lanús se enfrentará a Cienciano de Perú en condición de local el primer juego; y Tigre -en tanto- se medirá con Nacional como visitante en Montevideo en el choque de ida.

Cronograma partidos de ida, hora y TV

Esta noche

-Nacional (URU) vs. Tigre - 19hs (Dsports).

-Universidad Central (VEN) vs. Santos (BRA) - 21.30hs (ESPN).

Mañana

-Independiente Medellín (COL) vs. Vasco da Gama (BRA) - 19hs (Dsports)

-Lanús vs. Cienciano (PER) - 21.30hs (Dsports)

-Sporting Cristal (PER) vs. Bragantino (BRA) - 21.30hs (ESPN)

Jueves

-Bolívar (BOL) vs. Gremio (BRA) - 19hs (ESPN)

-Boca Juniors vs. O'Higgins (CHI) - 21.30hs (ESPN)

-Independiente Santa Fe (COL) vs. Caracas FC (VEN) - 21.30hs (Dsports)